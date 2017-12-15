Трамп призвал наказывать смертной казнью за убийство полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что преступников, которые убивают полицейских, надо приговаривать к смертной казни. Об этом он сказал во время выступления в Национальной академии ФБР в Куантико, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Президент США выразил свою поддержку правоохранительным органам и осудил тех, кто нападает на правоохранителей.
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Ранее Дональд Трамп уже выступал с предложением наказывать смертной казнью убийц полицейских во время своей президентской кампании. В частности, в конце 2015 года он заявил, что введение смертной казни для таких лиц будет "одной из первых вещей", которые он сделает в качестве президента.
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Однако на сегодняшний день президент США до сих пор не реализовал свое обещание, отмечает издание.