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Трамп закликав карати стратою за вбивство поліцейських

Трамп закликав карати стратою за вбивство поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що злочинців, які вбивають поліцейських, треба засуджувати до смертної кари. Про це він сказав під час виступу в Національній академії ФБР у Куантіко, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Президент США висловив свою підтримку правоохоронним органам і засудив тих, хто нападає на правоохоронців.

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Раніше Дональд Трамп уже виступав з пропозицією карати стратою вбивць поліцейських під час своєї президентської кампанії. Зокрема, наприкінці 2015 року він заявив, що введення смертної кари для таких осіб буде “однією з перших речей”, які він зробить в якості президента.

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Проте на сьогоднішній день президент США досі не реалізував свою обіцянку, зазначає видання.

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