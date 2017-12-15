Трамп закликав карати стратою за вбивство поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що злочинців, які вбивають поліцейських, треба засуджувати до смертної кари. Про це він сказав під час виступу в Національній академії ФБР у Куантіко, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Президент США висловив свою підтримку правоохоронним органам і засудив тих, хто нападає на правоохоронців.
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Раніше Дональд Трамп уже виступав з пропозицією карати стратою вбивць поліцейських під час своєї президентської кампанії. Зокрема, наприкінці 2015 року він заявив, що введення смертної кари для таких осіб буде “однією з перших речей”, які він зробить в якості президента.
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Проте на сьогоднішній день президент США досі не реалізував свою обіцянку, зазначає видання.