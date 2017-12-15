Трамп закликав карати стратою за вбивство поліцейських

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що злочинців, які вбивають поліцейських, треба засуджувати до смертної кари. Про це він сказав під час виступу в Національній академії ФБР у Куантіко, передає УНН з посиланням на Associated Press.