Трамп встретится с нефтепереработчиками из-за высоких цен на топливо в США — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планирует 1 сентября встретиться с руководителями американских нефтеперерабатывающих компаний, чтобы обсудить высокие цены на бензин и возможности увеличения внутренней переработки нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что во встрече примут участие представители как минимум 10 производителей и дистрибьюторов топлива. Среди приглашенных — Marathon Petroleum, Delek US Holdings, Chevron, PBF Energy и Valero Energy.

По данным Bloomberg, Трамп хочет услышать от руководителей отрасли их оценку ситуации на рынке, предложения по снижению цен на бензин, а также способы наращивания мощностей американских нефтеперерабатывающих заводов.

Цены на бензин превысили $4 за галлон

Средняя цена бензина в США сейчас превышает $4 за галлон, а дизельного топлива приближается к $6. Это самый высокий сезонный уровень цен, отмечает Bloomberg со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию.

В начале года бензин в среднем стоил $2,79 за галлон, однако после обострения ситуации на Ближнем Востоке цены резко выросли. С майского пика — более $4,50 — они несколько снизились, но остаются примерно на $1 выше, чем в конце февраля.

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Американские нефтеперерабатывающие предприятия сейчас могут перерабатывать около 18 млн баррелей нефти в сутки против пиковых 19 млн в 2020 году. На прошлой неделе заводы переработали 17,4 млн баррелей, то есть работали почти на пределе имеющихся мощностей.

На встрече компании также могут поднять вопрос о федеральных и штатных ограничениях, квотах на использование биотоплива и других регуляторных требованиях, которые, по оценке отрасли, влияют на себестоимость производства топлива.

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