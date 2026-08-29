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The Guardian

Трамп зустрінеться з нафтопереробниками через високі ціни на пальне у США – Bloomberg

Київ • УНН

 • 164 перегляди

1 вересня Трамп зустрінеться з керівниками щонайменше 10 паливних компаній. Обговорять зниження цін і розширення переробки нафти.

Трамп зустрінеться з нафтопереробниками через високі ціни на пальне у США – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планує 1 вересня зустрітися з керівниками американських нафтопереробних компаній, щоб обговорити високі ціни на бензин і можливості збільшення внутрішньої переробки нафти. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, пише УНН.

Деталі

Очікується, що у зустрічі візьмуть участь представники щонайменше 10 виробників і дистриб'юторів палива. Серед запрошених – Marathon Petroleum, Delek US Holdings, Chevron, PBF Energy та Valero Energy.

За даними Bloomberg, Трамп хоче почути від керівників галузі їхню оцінку ситуації на ринку, пропозиції щодо зниження цін на бензин, а також способи нарощування потужностей американських нафтопереробних заводів.

Ціни на бензин перевищили $4 за галон

Середня ціна бензину у США зараз перевищує $4 за галон, а дизельного пального наближається до $6. Це найвищий сезонний рівень цін, зазначає Bloomberg із посиланням на Американську автомобільну асоціацію.

На початку року бензин у середньому коштував $2,79 за галон, однак після загострення ситуації на Близькому Сході ціни різко зросли. Від травневого піку понад $4,50 вони дещо знизилися, але залишаються приблизно на $1 вищими, ніж наприкінці лютого.

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Американські нафтопереробні підприємства зараз можуть переробляти близько 18 млн барелів нафти на добу проти пікових 19 млн у 2020 році. Минулого тижня заводи переробили 17,4 млн барелів, тобто працювали майже на межі наявних потужностей.

На зустрічі компанії також можуть порушити питання федеральних і штатних обмежень, квот на використання біопалива та інших регуляторних вимог, які, за оцінкою галузі, впливають на собівартість виробництва пального.

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Степан Гафтко

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Bloomberg
Дональд Трамп