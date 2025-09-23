Трамп встретился с Макроном на фоне признания Францией палестинской государственности
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон открыто выразили разногласия по поводу признания палестинской государственности во время встречи на Генассамблее ООН. Трамп назвал этот шаг подарком ХАМАСу, тогда как Макрон подчеркнул необходимость разрешения конфликта.
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время короткой встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН открыто заявили о своих разногласиях относительно признания палестинской государственности, передает УНН со ссылкой на АР.
Трамп назвал этот шаг, сделанный Францией и несколькими другими странами, подарком ХАМАСу.
"Я думаю, это делает честь ХАМАС, и мы не можем этого сделать из-за событий 7 октября", - заявил Трамп журналистам, сидя рядом с Макроном.
Французский лидер подчеркнул весь ужас нападения 7 октября 2023 года, но добавил: "После почти двух лет войны, каков результат?"
Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.