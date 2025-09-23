Трамп встретился с Макроном на фоне признания Францией палестинской государственности

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время короткой встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН открыто заявили о своих разногласиях относительно признания палестинской государственности, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Трамп назвал этот шаг, сделанный Францией и несколькими другими странами, подарком ХАМАСу.

"Я думаю, это делает честь ХАМАС, и мы не можем этого сделать из-за событий 7 октября", - заявил Трамп журналистам, сидя рядом с Макроном.

Французский лидер подчеркнул весь ужас нападения 7 октября 2023 года, но добавил: "После почти двух лет войны, каков результат?"

Франция признала палестинское государство - Макрон

Напомним

Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.