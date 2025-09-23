Трамп зустрівся із Макроном на тлі визнання Францією палестинської державності

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 3214 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 6454 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 8882 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 13022 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 31051 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 22534 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 52249 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40435 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 37937 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50689 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.6м/с
72%
752мм
Популярнi новини
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto23 вересня, 10:03 • 24917 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 25744 перегляди
Генштаб підтвердив ураження двох ЛВДС у рф і ворожих літаків у Криму23 вересня, 10:43 • 8168 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 12697 перегляди
Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін23 вересня, 12:30 • 17516 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 31052 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 25871 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 42625 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 44611 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 52249 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Метте Фредеріксен
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 12789 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 76889 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 38432 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 53611 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 105278 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Google Play
YouTube
The Guardian
The New York Times

Трамп зустрівся із Макроном на тлі визнання Францією палестинської державності

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Дональд Трамп та Еммануель Макрон відкрито висловили розбіжності щодо визнання палестинської державності під час зустрічі на Генасамблеї ООН. Трамп назвав цей крок подарунком ХАМАСу, тоді як Макрон наголосив на необхідності вирішення конфлікту.

Трамп зустрівся із Макроном на тлі визнання Францією палестинської державності

Президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон під час короткої зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН відкрито заявили про свої розбіжності щодо визнання палестинської державності, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Трамп назвав цей крок, зроблений Францією та кількома іншими країнами, подарунком ХАМАСу.

"Я думаю, це робить честь ХАМАС, і ми не можемо цього зробити через події 7 жовтня", - заявив Трамп журналістам, сидячи поряд з Макроном.

Французький лідер підкреслив весь жах нападу 7 жовтня 2023 року, але додав: "Після майже двох років війни, який результат?"

Франція визнала палестинську державу - Макрон22.09.25, 23:04 • 3812 переглядiв

Нагадаємо

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Австралія
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Канада
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Палестинська держава