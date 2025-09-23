Трамп зустрівся із Макроном на тлі визнання Францією палестинської державності

Президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон під час короткої зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН відкрито заявили про свої розбіжності щодо визнання палестинської державності, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Трамп назвав цей крок, зроблений Францією та кількома іншими країнами, подарунком ХАМАСу.

"Я думаю, це робить честь ХАМАС, і ми не можемо цього зробити через події 7 жовтня", - заявив Трамп журналістам, сидячи поряд з Макроном.

Французький лідер підкреслив весь жах нападу 7 жовтня 2023 року, але додав: "Після майже двох років війни, який результат?"

Нагадаємо

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.