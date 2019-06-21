Трамп определился с кандидатом на пост министра обороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть кандидатом на пост главы оборонного ведомства страны Марка Эспера, который сейчас является министром сухопутных войск США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
По словам его источников, Эспер уже готовит необходимые для этого документы. Трамп якобы попросил своих сторонников поддержать данную кандидатуру.
Президент США ранее в этом месяце заявил, что не исключает возможности выдвижения кандидатуры Эспера на указанный пост. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса.
Напомним, Трамп сообщил ранее в Twitter, что кандидат на пост министра обороны США Патрик Шанахан отказывается от должности, а исполняющим обязанности главы Пентагона вместо него будет Эспер. Как ожидается, Шанахан передаст свои полномочия Эсперо до 24 июня.