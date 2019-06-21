Трамп визначився з кандидатом на пост міністра оборони США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп збирається висунути кандидатом на пост глави оборонного відомства країни Марка Еспера, який зараз є міністром сухопутних військ США. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
За словами його джерел, Еспер вже готує необхідні для цього документи. Трамп нібито попросив своїх прихильників підтримати дану кандидатуру.
Президент США раніше цього місяця заявив, що не виключає можливості висунення кандидатури Еспера на вказаний пост. Це кадрове призначення підлягає затвердженню Сенатом Конгресу.
Нагадаємо, Трамп повідомив раніше в Twitter, що кандидат на пост міністра оборони США Патрік Шанахан відмовляється від посади, а виконувати обов'язки глави Пентагону замість нього буде Еспер. Як очікується, Шанахан передасть свої повноваження Есперо до 24 червня.