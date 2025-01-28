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Трамп в выступлении перед республиканцами пошутил о баллотировании на третий срок

Трамп в выступлении перед республиканцами пошутил о баллотировании на третий срок

Киев  •  УНН

 • 7350 просмотра

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Дональд Трамп публично обсудил возможность баллотирования на третий президентский срок во время собрания республиканцев. Его комментарии восприняли как шутку, хотя конгрессмен уже внес предложение о соответствующей поправке в конституцию.

Президент США Дональд Трамп публично размышлял о баллотировании на третий срок в понедельник в комментариях, которые республиканцы в Палате представителей в зале восприняли как шутку - но Трамп продолжает повторять это, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

«Я собрал много денег для следующей гонки, которые, как я предполагаю, не смогу использовать для себя, но я не уверен на 100%, - сказал Трамп республиканцам в Палате представителей на собрании, через неделю после того, как он был приведен к присяге для второго срока президентства. - Я думаю, мне не разрешено снова баллотироваться».

Трамп продолжал рассуждать о перспективе еще одной президентской гонки, подталкивая спикера Майка Джонсона, республиканца из Луизианы, который несколькими минутами ранее представил его на сцене, пообещать «новый ренессанс».

«Мне разрешено снова баллотироваться? - спросил Трамп. - Майк, я лучше не буду втягивать тебя в это».

Бывший конституционный юрист Джонсон, который стоял на сцене с Трампом, улыбнулся комментариям Трампа. Другие законодатели-республиканцы, которые присутствовали на сцене, также засмеялись.

Дополнение

Выступление Трампа на ежегодном выездном заседании республиканцев Палаты представителей в Trump National Doral, его гольф-клубе и курорте за пределами Майами, прозвучало лишь через несколько дней после того, как союзник в Палате представителей внес предложение, которое запустит процесс принятия поправки к конституции США, позволяющей ему баллотироваться на третий срок. Законопроект, как отмечается, вообще не продвинулся в палате.

Конгрессмен предложил разрешить Трампу баллотироваться на третий срок24.01.25, 11:00 • 25454 просмотра

Конституция США устанавливает ограничение в два срока для президентства, а это означает, что для того, чтобы Трамп мог баллотироваться на третий срок в 2028 году или позже, нужно будет внести поправку в конституцию.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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