Трамп у виступі перед республіканцями пожартував про балотування на третій термін

Президент США Дональд Трамп публічно розмірковував про балотування на третій термін у понеділок у коментарях, які республіканці в Палаті представників у залі сприйняли як жарт - але Трамп продовжує повторювати це, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

"Я зібрав багато грошей для наступних перегонів, які, як я припускаю, не зможу використати для себе, але я не впевнений на 100%, - сказав Трамп республіканцям у Палаті представників на зборах, через тиждень після того, як він був приведений до присяги для другого терміну президентства. - Я думаю, мені не дозволено знову балотуватися".

Трамп продовжував розмірковувати про перспективу ще одних президентських перегонів, підштовхуючи спікера Майка Джонсона, республіканця з Луїзіани, який кількома хвилинами раніше представив його на сцені, пообіцяти "новий ренесанс".

"Мені дозволено знову балотуватися? - запитав Трамп. - Майк, я краще не втягуватиму тебе в це".

Колишній конституційний юрист Джонсон, який стояв на сцені з Трампом, посміхнувся коментарям Трампа. Інші законодавці-республіканці, які були присутні на сцені, також засміялися.

Доповнення

Виступ Трампа на щорічному виїзному засіданні республіканців Палати представників у Trump National Doral, його гольф-клубі та курорті за межами Маямі, пролунав лише через кілька днів після того, як союзник у Палаті представників вніс пропозицію, яка запустить процес ухвалення поправки до конституції США, що дозволяє йому балотуватись на третій термін. Законопроект, як зазначається, взагалі не просунувся у палаті.

Конгресмен запропонував дозволити Трампу балотуватися на третій термін

Конституція США встановлює обмеження у два терміни для президентства, а це означає, що для того, щоб Трамп міг балотуватися на третій термін у 2028 році чи пізніше, потрібно буде внести поправку до конституції.