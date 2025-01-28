Трамп у виступі перед республіканцями пожартував про балотування на третій термін
Київ • УНН
Дональд Трамп публічно обговорив можливість балотування на третій президентський термін під час зборів республіканців. Його коментарі сприйняли як жарт, хоча конгресмен вже вніс пропозицію про відповідну поправку до конституції.
Президент США Дональд Трамп публічно розмірковував про балотування на третій термін у понеділок у коментарях, які республіканці в Палаті представників у залі сприйняли як жарт - але Трамп продовжує повторювати це, повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
"Я зібрав багато грошей для наступних перегонів, які, як я припускаю, не зможу використати для себе, але я не впевнений на 100%, - сказав Трамп республіканцям у Палаті представників на зборах, через тиждень після того, як він був приведений до присяги для другого терміну президентства. - Я думаю, мені не дозволено знову балотуватися".
Трамп продовжував розмірковувати про перспективу ще одних президентських перегонів, підштовхуючи спікера Майка Джонсона, республіканця з Луїзіани, який кількома хвилинами раніше представив його на сцені, пообіцяти "новий ренесанс".
"Мені дозволено знову балотуватися? - запитав Трамп. - Майк, я краще не втягуватиму тебе в це".
Колишній конституційний юрист Джонсон, який стояв на сцені з Трампом, посміхнувся коментарям Трампа. Інші законодавці-республіканці, які були присутні на сцені, також засміялися.
Доповнення
Виступ Трампа на щорічному виїзному засіданні республіканців Палати представників у Trump National Doral, його гольф-клубі та курорті за межами Маямі, пролунав лише через кілька днів після того, як союзник у Палаті представників вніс пропозицію, яка запустить процес ухвалення поправки до конституції США, що дозволяє йому балотуватись на третій термін. Законопроект, як зазначається, взагалі не просунувся у палаті.
Конгресмен запропонував дозволити Трампу балотуватися на третій термін24.01.25, 11:00 • 25915 переглядiв
Конституція США встановлює обмеження у два терміни для президентства, а це означає, що для того, щоб Трамп міг балотуватися на третій термін у 2028 році чи пізніше, потрібно буде внести поправку до конституції.