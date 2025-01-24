Конгресмен запропонував дозволити Трампу балотуватися на третій термін

Член Палати представників - республіканець Енді Оглс запропонував поправку до Конституції США, яка дозволить президенту Дональду Трампу обиратися на третій термін у Білому домі, пише УНН з посиланням на The Hill.

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У четвер Оглс запропонував поправку, яка говорить: "Жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж три рази, а також не може бути обрана на додатковий термін після обрання на два послідовні терміни, і жодна особа, яка обіймала посаду президента або виконувала обов'язки президента більше ніж два роки терміну, на який президентом було обрано іншу особу, не може бути обрано на посаду президента понад два рази".

Як і іншим президентам США, Трампу заборонено балотуватися на третій термін у Білому домі відповідно до 22-ї поправки до Конституції.

"Рішуче лідерство президента Трампа різко контрастує з хаосом, стражданнями та економічним занепадом, які американці пережили за останні чотири роки, - сказав Оглс у своїй заяві в четвер. - Він довів, що є єдиною фігурою в сучасній історії, здатною відкотити назад занепад нашої країни та відновити велич Америки, і йому потрібно дати необхідний час для досягнення цієї мети".

Трамп жартома торкнувся перспективи балотуватися на третій термін перед законодавцями Республіканської партії Палати представників під час зустрічі у Вашингтоні перед тим, як на конференції відбулися внутрішні вибори керівництва.

"Я підозрюю, що більше не балотуватимуся, якщо ви щось не зробите, - сказав Трамп через тиждень після перемоги на президентських виборах 2024 року. - Якщо ви не скажете: "Він настільки гарний, що нам просто потрібно розібратися з цим"".

Після зустрічі республіканці Палати представників заявили журналістам, що ці зауваження були несерйозними і що вони розсміялися, коли почули їх.

Раніше Трамп заявляв агентствам новин, що не балотуватиметься на третій термін, якщо переможе на виборах до Білого дому в 2024 році.

"Я не підтримав би виклик. Не для мене. Я взагалі не підтримав би його. Я маю намір служити чотири роки і чудово справлятися. І я хочу повернути нашу країну. Я хочу повернути її на правильний шлях", - сказав Трамп журналу Time у квітні минулого року.

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