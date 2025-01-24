Конгрессмен предложил разрешить Трампу баллотироваться на третий срок

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Республиканец Энди Оглс предложил поправку к Конституции США, которая позволит Трампу избираться на третий срок. Сам Трамп ранее заявлял, что не намерен баллотироваться более двух сроков.

Член Палаты представителей - республиканец Энди Оглс предложил поправку к Конституции США, которая позволит президенту Дональду Трампу избираться на третий срок в Белом доме, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

В четверг Оглс предложил поправку, которая гласит: "Ни одно лицо не может быть избрано на пост президента более трех раз, а также не может быть избрано на дополнительный срок после избрания на два последовательных срока, и ни одно лицо, занимавшее должность президента или исполнявшее обязанности президента более двух лет срока, на который президентом было избрано другое лицо, не может быть избрано на пост президента более двух раз".

Как и другим президентам США, Трампу запрещено баллотироваться на третий срок в Белом доме в соответствии с 22-й поправкой к Конституции.

"Решительное лидерство президента Трампа резко контрастирует с хаосом, страданиями и экономическим упадком, которые американцы пережили за последние четыре года, - сказал Оглс в своем заявлении в четверг. - Он доказал, что является единственной фигурой в современной истории, способной откатить назад упадок нашей страны и восстановить величие Америки, и ему нужно дать необходимое время для достижения этой цели".

Трамп в шутку затронул перспективу баллотироваться на третий срок перед законодателями Республиканской партии Палаты представителей во время встречи в Вашингтоне перед тем, как на конференции состоялись внутренние выборы руководства.

"Я подозреваю, что больше не буду баллотироваться, если вы что-то не сделаете, - сказал Трамп через неделю после победы на президентских выборах 2024 года. - Если вы не скажете: "Он настолько хорош, что нам просто нужно разобраться с этим".

После встречи республиканцы Палаты представителей заявили журналистам, что эти замечания были несерьезными и что они рассмеялись, когда услышали их.

Ранее Трамп заявлял новостным агентствам, что не будет баллотироваться на третий срок, если победит на выборах в Белый дом в 2024 году.

"Я не поддержал бы вызов. Не для меня. Я вообще не поддержал бы его. Я намерен служить четыре года и прекрасно справляться. И я хочу вернуть нашу страну. Я хочу вернуть ее на правильный путь", - сказал Трамп журналу Time в апреле прошлого года.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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