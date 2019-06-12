Трамп в сентябре планирует осуществить визит в Польшу

"Мы рассматриваем очень серьезно возможность визита в Польшу. Не знаю, что президент Польши для нас готовит, но мы думаем о том, чтобы вновь посетить Польшу в сентябре", - отметил Трамп.

Напомним, президенты Польши и США Дуда и Дональд Трамп в среду подписали совместную декларацию по военному присутствию США в Польше.