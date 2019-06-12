Трамп в сентябре планирует осуществить визит в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп во время брифинга с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что планирует посетить Польшу в сентябре этого года, передает корреспондент УНН.
"Мы рассматриваем очень серьезно возможность визита в Польшу. Не знаю, что президент Польши для нас готовит, но мы думаем о том, чтобы вновь посетить Польшу в сентябре", - отметил Трамп.
Напомним, президенты Польши и США Дуда и Дональд Трамп в среду подписали совместную декларацию по военному присутствию США в Польше.