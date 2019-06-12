Трамп у вересні планує здійснити візит до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час брифінгу з польським колегою Анджеєм Дудою заявив, що планує відвідати Польщу у вересні цього року, передає кореспондент УНН.
"Ми розглядаємо дуже серйозно можливість візиту до Польщі. Не знаю, що президент Польщі для нас готує,але ми думаємо про те, щоб знов відвідати Польщу у вересні", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, президенти Польщі та США Анджей Дуда та Дональд Трамп в середу підписали спільну декларацію щодо військової присутності США в Польщі.