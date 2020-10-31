Трамп сократил отставание от Байдена по популярности среди избирателей - опрос

Респондентов спросили, кого из политиков они бы поддержали на президентских выборах, если бы волеизъявление произошло сейчас. 52% ответили, что отдали бы свой голос Байдену. 44% сказали, что поддержали бы Трампа. Около 2% сообщили, что проголосовали бы за другого кандидата, а еще 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного из политиков.

Согласно результатам опроса, проведенного Fox News с 3 по 6 октября, проголосовать за Байдена были готовы 53% респондентов, за Трампа - 43%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США в очередной раз разбили звезду Трампа на Аллее славы Голливуда

В последнем опросе принимали участие около 1,3 тыс. человек по всей стране. Вопрос им задавали по телефону.

Как сообщал УНН, в Соединенных Штатах Америки состоянию на пятницу, 30 октября - за четыре дня до президентских выборов - более 85 млн избирателей уже проголосовали досрочно.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако недавно сам досрочно проголосовал на президентских выборах. Позже стало известно, что Байден также принял участие в досрочном голосовании.

На всеобщих выборах в США, которые пройдут 3 ноября, будут выбраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.