Трамп скоротив відставання від Байдена за популярністю серед виборців - опитування

Респондентів запитали, кого з політиків вони б підтримали на президентських виборах, якби волевиявлення відбулося зараз. 52% відповіли, що віддали б свій голос Байдену. 44% сказали, що підтримали б Трампа. Близько 2% повідомили, що проголосували б за іншого кандидата, а ще 2% зізналися, що не стали б підтримувати жодного політика.

Відповідно до результатів опитування, проведеного Fox News з 3 по 6 жовтня, проголосувати за Байдена були готові 53% респондентів, за Трампа — 43%.

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В останньому опитуванні брали участь приблизно 1,3 тис. осіб по всій країні. Питання їм задавали по телефону.

Як повідомляв УНН, у Сполучених Штатах Америки станом на п’ятницю, 30 жовтня — за чотири дня до президентських виборів — понад 85 мільйонів виборців вже проголосували достроково.

Чинний президент США республіканець Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що побоюється маніпуляцій і фальсифікацій в ході дострокового голосування, проте нещодавно сам достроково проголосував на президентських виборах. Пізніше стало відомо, що Байден також взяв участь у достроковому голосуванні.

На загальних виборах в США, що пройдуть 3 листопада, будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Боротьбу за пост президента ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.