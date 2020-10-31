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У США вчергове розбили зірку Трампа на Алеї слави Голлівуду

У США вчергове розбили зірку Трампа на Алеї слави Голлівуду

Київ • УНН

 • 12960 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Американець Джеймс Отіс в черговий раз знищив в п'ятницю іменну зірку президента США Дональда Трампа на Алеї слави Голлівуду в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), після чого здався поліції. Про це повідомив інтернет-портал TMZ, передає УНН.

Отіс розбив даний символ киркою. Йому пред’явлені звинувачення у вандалізмі. Як зазначає TMZ, Отіс раніше вже робив це неодноразово, востаннє — на початку поточного місяця.

У перший раз Отіса затримали за знищення зірки в 2017 році. Тоді йому також пред’явили звинувачення у вандалізмі. Американець був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення умовно, громадських робіт і штрафу в розмірі 4,4 тис доларів.

Вандали регулярно завдають серйозні пошкодження даному пам’ятному знаку на Алеї слави Голлівуду. Зірку кожен раз відновлюють.

Алея слави Голлівуду розташовується на північному сході Лос-Анджелеса. Ідея її створення виникла в 1953 році, а перша зірка була вмонтована в тротуар 15 серпня 1958 року. Її володарем став актор Престон Фостер.

Офіційна церемонія відкриття Алеї відбулася 23 листопада 1960 року.

Раніше Трамп висміяв повідомлення про втручання Росії у вибори в США.

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