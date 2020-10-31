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В США в очередной раз разбили звезду Трампа на Аллее славы Голливуда

В США в очередной раз разбили звезду Трампа на Аллее славы Голливуда

Киев  •  УНН

 • 12957 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Американец Джеймс Отис в очередной раз уничтожил в пятницу именную звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), после чего сдался полиции. Об этом сообщил интернет-портал TMZ, передает УНН.

Отис разбил данный символ киркой. Ему предъявлены обвинения в вандализме. Как отмечает TMZ, Отис ранее уже делал это неоднократно, последний раз — в начале текущего месяца.

В первый раз Отиса задержали за уничтожение звезды в 2017 году. Тогда ему также предъявили обвинение в вандализме. Американец был приговорен к трем годам тюремного заключения условно, общественных работ и штрафу в размере 4,4 тыс долларов.

Вандалы регулярно наносят серьезные повреждения данному памятном знаке на Аллее славы Голливуда. Звезду каждый раз восстанавливают.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания возникла в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года. Ее обладателем стал актер Престон Фостер.

Официальная церемония открытия Аллеи состоялась 23 ноября 1960 года.

Ранее Трамп высмеял сообщения о вмешательстве России в выборы в США.

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