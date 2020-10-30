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Трамп висміяв повідомлення про втручання Росії у вибори в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Росії американців вважають “ненормальними” після заяв з боку США про втручання Москви в президентські вибори в Сполучених Штатах. Про це заявив президент США Дональд Трамп на передвиборчому мітингу у Флориді. Трансляція мітингу розміщена в Twitter глави держави, передає УНН.

За словами Трампа, демократи звинувачують Росію в причетності до скандалу з публікацією вмісту ноутбука Хантера Байдена, сина кандидата в президенти США Джо Байдена.

“Росія принесла ноутбук в маленьку майстерню. Росія! Думаю, росіяни дивляться на нас і думають: ці люди ненормальні!”, — заявив Трамп.

Цій заяві передувала жовтнева публікація газети New York Post, що заснована, як стверджує видання, на електронному листуванні Байдена-молодшого з топ-менеджером української енергетичної компанії Burisma Вадимом Пожарським. У листах Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч з його батьком (на той момент віце-президентом США) і питає, як той може використовувати своє положення для допомоги Burisma.

Як повідомляла газета, це листування було вилучено з жорсткого диска комп’ютера, відданого в майстерню з ремонту у штаті Делавер.

Публікація дала нові підстави Трампу звинуватити Байдена у брехні і корупції. Президент також закликав посадити до в’язниці Джо і Хантера Байденів і вимагав від ФБР розслідувати цю справу.

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