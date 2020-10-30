Трамп высмеял сообщения о вмешательстве России в выборы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В России американцев считают "ненормальными" после заявлений со стороны США о вмешательстве Москвы в президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде. Трансляция митинга размещена в Twitter главы государства, передает УНН.
По словам Трампа, демократы обвиняют Россию в причастности к скандалу с публикацией содержания ноутбука Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
“Россия принесла ноутбук в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, россияне смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!”, — заявил Трамп.
Этому заявлению предшествовала октябрьская публикация газеты New York Post, основанная, как утверждает издание, в электронной переписке Байдена-младшего с топ-менеджером украинской энергетической компании Burisma Вадимом Пожарским. В письмах Пожарский благодарит Хантера Байдена за встречу с его отцом (на тот момент вице-президентом США) и спрашивает, как тот может использовать свое положение для помощи Burisma.
Как сообщала газета, эта переписка была изъята с жесткого диска компьютера, отданного в мастерскую по ремонту в штате Делавэр.
Публикация дала новые основания Трампу обвинить Байдена во лжи и коррупции. Президент также призвал посадить в тюрьму Джо и Хантера Байден и требовал от ФБР расследовать это дело.