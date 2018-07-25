Госсекретарь США считает, что власти Ирана должны изменить свое поведение

“Госсекретарь ясно дал понять, что единственное изменение, которое мы хотим от Ирана, — это изменение поведения”, — заявила Нойерт. Руководитель пресс-службы Госдепартамента также подчеркнула, что любые утверждения о том, что Помпео мог говорить об изменении правящей власти в ИРИ, является неправильной интерпретацией его слов.

“Мы обсуждаем с нашими партнерами по всему миру восстановление санкций в отношении Ирана. Считаем власти Ирана ответственным за ужасные действия, к которым они были причастны во многих частях мира ”, - отметила она.

Напомним, президент США Дональд Трамп 22 июня в твиттере обратился к президенту ИРИ Хасана Рухани с угрозами, пообещав, что Иран будет “страдать от последствий, которых никогда не видел за всю свою историю”, если Тегеран не прекратит агрессивные высказывания в адрес США. Перед этим Рухани заявлял, что военное столкновение США и Ирана может стать “матерью всех войн”.