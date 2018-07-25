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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34837 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100640 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122765 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130396 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168321 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153061 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140858 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Госсекретарь США считает, что власти Ирана должны изменить свое поведение

Госсекретарь США считает, что власти Ирана должны изменить свое поведение

Киев  •  УНН

 • 10858 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что властям Ирана следует изменить свое поведение. С таким заявлением выступила во вторник руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт во время регулярного брифинга для журналистов, передает УНН.

“Госсекретарь ясно дал понять, что единственное изменение, которое мы хотим от Ирана, — это изменение поведения”, — заявила Нойерт. Руководитель пресс-службы Госдепартамента также подчеркнула, что любые утверждения о том, что Помпео мог говорить об изменении правящей власти в ИРИ, является неправильной интерпретацией его слов.

“Мы обсуждаем с нашими партнерами по всему миру восстановление санкций в отношении Ирана. Считаем власти Ирана ответственным за ужасные действия, к которым они были причастны во многих частях мира ”, - отметила она.

Напомним, президент США Дональд Трамп 22 июня в твиттере обратился к президенту ИРИ Хасана Рухани с угрозами, пообещав, что Иран будет “страдать от последствий, которых никогда не видел за всю свою историю”, если Тегеран не прекратит агрессивные высказывания в адрес США. Перед этим Рухани заявлял, что военное столкновение США и Ирана может стать “матерью всех войн”.

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