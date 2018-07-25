Держсекретар США вважає, що влада Ірану повинна змінити свою поведінку

“Держсекретар ясно дав зрозуміти, що єдина зміна, яку ми хочемо від Ірану, — це зміна поведінки”, — заявила Нойєрт. Керівник прес-служби Держдепартаменту також підкреслила, що будь-які твердження про те, що Помпео міг говорити про зміну правлячої влади в ІРІ, є неправильною інтерпретацією його слів.

“Ми обговорюємо з нашими партнерами по всьому світу відновлення санкцій щодо Ірану. Вважаємо владу Ірану відповідальною за жахливі дії, до яких вони були причетні в багатьох частинах світу”, — зазначила вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 22 червня в твіттері звернувся до президента ІРІ Хасана Рухані з погрозами, пообіцявши, що Іран буде “страждати від наслідків, яких ніколи не бачив за всю свою історію”, якщо Тегеран не припинить агресивні висловлювання на адресу США. Перед цим Рухані заявляв, що військове зіткнення США і Ірану може стати “матір’ю всіх воєн”.