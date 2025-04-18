Трамп рассматривает увольнение главы ФРС США Пауэлла из-за его экономической политики

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета
17:00 • 5692 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

13:41 • 23181 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

13:23 • 43390 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

18 апреля, 10:59 • 49074 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
18 апреля, 08:50 • 88160 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
18 апреля, 08:41 • 82996 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 136886 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 52486 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 125023 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 81072 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+20°
3м/с
31%
Популярные новости

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 121870 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 50583 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа

18 апреля, 09:36 • 54845 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 36464 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

12:10 • 58158 просмотра
публикации

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

17:00 • 5750 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

12:10 • 58753 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 122431 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

18 апреля, 08:05 • 136903 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

18 апреля, 05:00 • 125032 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Марко Рубио

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Вашингтон

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

15:22 • 8668 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

13:58 • 11979 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

13:19 • 13200 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 36859 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 50975 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Facebook

БМ-27 "Ураган"

Трамп рассматривает увольнение главы ФРС США Пауэлла из-за его экономической политики

Киев • УНН

 • 1818 просмотра

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла из-за разногласий во взглядах на монетарную политику. Администрация Трампа изучает различные варианты.

Трамп рассматривает увольнение главы ФРС США Пауэлла из-за его экономической политики

Президент США рассматривает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы, с которым у него сложились неприязненные отношения.

Передает УНН со ссылкой на CNN и ANSA.

Президент США Дональд Трамп в эти дни обвинил главу Федерального резерва Соединенных Штатов (ФРС) Джерома Пауэлла в "политической игре", поскольку руководитель ФРС отказался снизить ключевую процентную ставку. Президент-республиканец выразил свое презрение к Пауэллу, заявив, что хочет, чтобы срок полномочий финансиста при должности руководителя ФРС закончился "достаточно быстро". Он также сказал на мероприятии в Овальном кабинете, что Пауэлл уйдет "очень быстро".

Директор Национального экономического совета Кевин Гассетт сегодня заявил журналистам в Белом доме, что администрация Трампа "изучает варианты" увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла.

Президент и его команда продолжат изучать этот вопрос

- говорится в ответе.

Напомним

Глобальная торговая война Трампа приводит к падению акций, особенно технологических компаний.

Золото рекордно подорожало благодаря спросу на активы-убежища, в ожидании решения ФРС19.03.25, 08:57 • 15798 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Федеральная резервная система
Дональд Трамп
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,475.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,587.09