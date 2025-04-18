Трамп рассматривает увольнение главы ФРС США Пауэлла из-за его экономической политики
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла из-за разногласий во взглядах на монетарную политику. Администрация Трампа изучает различные варианты.
Президент США рассматривает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы, с которым у него сложились неприязненные отношения.
Передает УНН со ссылкой на CNN и ANSA.
Президент США Дональд Трамп в эти дни обвинил главу Федерального резерва Соединенных Штатов (ФРС) Джерома Пауэлла в "политической игре", поскольку руководитель ФРС отказался снизить ключевую процентную ставку. Президент-республиканец выразил свое презрение к Пауэллу, заявив, что хочет, чтобы срок полномочий финансиста при должности руководителя ФРС закончился "достаточно быстро". Он также сказал на мероприятии в Овальном кабинете, что Пауэлл уйдет "очень быстро".
Директор Национального экономического совета Кевин Гассетт сегодня заявил журналистам в Белом доме, что администрация Трампа "изучает варианты" увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла.
Президент и его команда продолжат изучать этот вопрос
Напомним
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