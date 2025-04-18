Трамп розглядає звільнення голови ФРС США Пауелла через його економічну політику
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість звільнення голови ФРС Джерома Пауелла через розбіжності в поглядах на монетарну політику. Адміністрація Трампа вивчає різні варіанти.
Президент США розглядає можливість звільнення голови Федеральної резервної системи, з яким у нього склалися неприязні стосунки.
Передає УНН із посиланням на CNN та ANSA.
Президент США Дональд Трамп цими днями звинуватив главу Федерального резерву Сполучених Штатів (ФРС) Джерома Пауелла у "політичній грі", оскільки керівник ФРС відмовився знизити ключову процентну ставку. Президент-республіканець висловив свою зневагу до Пауелла, заявивши, що хоче, аби термін повноважень фінансиста при посаді керівника ФРС закінчився "досить швидко". Він також сказав на заході в Овальному кабінеті, що Пауелл піде "дуже швидко".
Директор Національної економічної ради Кевін Гассетт сьогодні заявив журналістам у Білому домі, що адміністрація Трампа "вивчає варіанти" звільнення глави ФРС Джерома Пауелла.
Президент і його команда продовжать вивчати це питання
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