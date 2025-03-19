Золото рекордно подорожчало завдяки попиту на активи-притулки, в очікуванні рішення ФРС

Ціни на золото зросли до рекордно високого рівня в середу, на тлі того, як напруженість на Близькому Сході та невизначеність у торгівлі підвищили привабливість злитків як активу-притулку, тоді як трейдери чекали рішення ФРС США, яке має бути ухвалене пізніше цього дня, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Спотове золото подорожчало на 0,2% до 3041,37 доларів США за унцію станом на 05:40 за Гринвічем після досягнення історичного максимуму в 3042,95 доларів США на початку сесії.

Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,3% до 3048,70 доларів.

"Трейдери розглядають золото як актив, який добре здатний справлятися з економічною невизначеністю, пов’язаною з митами", - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер, додавши, що поточне торгове середовище, де є нестабільність, грає на сильні сторони золота як захист від невизначеності.

Інвестори стурбовані уповільненням економіки та підвищеними ризиками рецесії через мита президента США Дональда Трампа, які, як вважають, можуть підштовхнути інфляцію.

Мита підсилили торговельну напруженість і включають фіксований 25% збір на сталь і алюміній, який набув чинності в лютому, а також взаємні та галузеві тарифи, які будуть запроваджені 2 квітня.

Очікується, що ФРС, яка завершить своє дводенне засідання з питань політики пізніше цього дня, утримає свою базову процентну ставку стабільною в діапазоні 4,25%-4,50%.

Неприбуткове золото, захист від геополітичної та економічної невизначеності, процвітає в умовах низьких процентних ставок.

"Якщо зустріч FOMC набуде стриманого тону у відповідь на зростаючу невизначеність щодо того, як мита можуть вплинути на зростання, це може додатково підтримати ціну на золото... може стати зеленим світлом для того, щоб золото піднялося вище 3050 доларів", - сказав Ватерер.

Спот-ціна срібла зросла на 0,1% до 34,05 доларів за унцію, платина втратила 0,4% до 993,45 доларів, а паладій додав 0,1% до 968,20 доларів.

Золото злетіло в ціні до рекордного рівня вдруге за тиждень