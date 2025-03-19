Золото рекордно подорожчало завдяки попиту на активи-притулки, в очікуванні рішення ФРС

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31812 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 50516 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 54485 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 59721 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 71632 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58593 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57288 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 122664 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82373 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228735 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
67%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24250 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 14669 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21071 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19860 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21041 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 91089 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 122665 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228736 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405306 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397434 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11811 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20059 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21272 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24453 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75808 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Золото рекордно подорожчало завдяки попиту на активи-притулки, в очікуванні рішення ФРС

Київ • УНН

 • 15795 перегляди

Золото досягло рекордного рівня в $3042,95 за унцію через геополітичну напруженість та торговельну невизначеність. Трейдери чекають на рішення ФРС щодо процентних ставок.

Золото рекордно подорожчало завдяки попиту на активи-притулки, в очікуванні рішення ФРС

Ціни на золото зросли до рекордно високого рівня в середу, на тлі того, як напруженість на Близькому Сході та невизначеність у торгівлі підвищили привабливість злитків як активу-притулку, тоді як трейдери чекали рішення ФРС США, яке має бути ухвалене пізніше цього дня, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спотове золото подорожчало на 0,2% до 3041,37 доларів США за унцію станом на 05:40 за Гринвічем після досягнення історичного максимуму в 3042,95 доларів США на початку сесії.

Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,3% до 3048,70 доларів.

"Трейдери розглядають золото як актив, який добре здатний справлятися з економічною невизначеністю, пов’язаною з митами", - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер, додавши, що поточне торгове середовище, де є нестабільність, грає на сильні сторони золота як захист від невизначеності.

Інвестори стурбовані уповільненням економіки та підвищеними ризиками рецесії через мита президента США Дональда Трампа, які, як вважають, можуть підштовхнути інфляцію.

Мита підсилили торговельну напруженість і включають фіксований 25% збір на сталь і алюміній, який набув чинності в лютому, а також взаємні та галузеві тарифи, які будуть запроваджені 2 квітня.

Очікується, що ФРС, яка завершить своє дводенне засідання з питань політики пізніше цього дня, утримає свою базову процентну ставку стабільною в діапазоні 4,25%-4,50%.

Неприбуткове золото, захист від геополітичної та економічної невизначеності, процвітає в умовах низьких процентних ставок.

"Якщо зустріч FOMC набуде стриманого тону у відповідь на зростаючу невизначеність щодо того, як мита можуть вплинути на зростання, це може додатково підтримати ціну на золото... може стати зеленим світлом для того, щоб золото піднялося вище 3050 доларів", - сказав Ватерер.

Спот-ціна срібла зросла на 0,1% до 34,05 доларів за унцію, платина втратила 0,4% до 993,45 доларів, а паладій додав 0,1% до 968,20 доларів.

Золото злетіло в ціні до рекордного рівня вдруге за тиждень18.03.25, 09:17 • 11481 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39