Золото злетіло в ціні до рекордного рівня вдруге за тиждень

Ціни на золото досягли рекордного піку вище за важливу позначку в 3000 доларів у вівторок вдруге за тиждень, на тлі того, як інвестори шукали активів-притулків від економічних побоювань, спричинених митною політикою президента США Дональда Трампа, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Спотове золото зросло на 0,2% до 3006,88 доларів за унцію станом на 05:25 за Грінвічем після досягнення рекордного максимуму 3016,92 доларів за унцію раніше під час сесії.

Золото вперше піднялося вище за відмітку в 3000 доларів за унцію в п'ятницю.

Ф'ючерси на золото США зросли на 0,4% - до 3017,20 доларів.

"Золото дорожчає через слабкий долар і невизначеність з митами, що зберігається... З рекордними максимумами золота починається багато технічних і заснованих на графіках покупок, оскільки на графіках немає явного опору", - сказав аналітик Marex Едвард Меір.

Індекс долара США коливався близько чотиримісячного мінімуму, що зробило золото дешевшим для закордонних покупців.

Золото, яке історично вважалося захистом від геополітичної нестабільності, з початку року подорожчало більш ніж на 14%. Відколи Трамп обійняв посаду в січні, золото досягало рекордного рівня в ціні 14 разів, оскільки торговельна напруженість збільшила попит на активи-притулки.

Трамп висунув плани щодо низки мит США, від фіксованих 25% на сталь і алюміній, які набули чинності в лютому, до взаємних та секторальних мит, які, за його словами, будуть введені 2 квітня.

ANZ підвищив свій прогноз ціни на золото на 3 місяці до 3100 доларів за унцію та на 6 місяців до 3200 доларів за унцію, посилаючись на ескалацію геополітичної та торгової напруженості, пом'якшення грошово-кредитної політики та активні покупки центральним банком.

Нові економічні прогнози від посадових осіб Федеральної резервної системи цього тижня нададуть найвідчутніші докази ймовірного впливу політики адміністрації Трампа.

Прогнозісти знизили свої очікування щодо зростання економіки США цього року, висловили стурбованість щодо потенційної рецесії та очікують зростання інфляції.

"Ізраїльські авіаудари також можуть призвести до нового загострення напруженості на Близькому Сході, і це може додатися до списку факторів, які штовхають золото вгору", - сказав фінансовий аналітик Capital.com Кайл Родда.

Спотове срібло зміцнилося на 0,1% до $33,85 за унцію, платина зросла на 0,2% до $1002,50, а паладій зріс на 0,4% до $968,96.

Ціна на золото тримається біля рекорду на тлі побоювань щодо зростання в США, попиту на активи-притулки