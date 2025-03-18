Золото злетіло в ціні до рекордного рівня вдруге за тиждень

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31822 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 50533 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 54499 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 59734 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 71646 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58597 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57290 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 122672 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82373 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228745 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
67%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24250 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 14669 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21071 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19860 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21041 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 91093 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 122668 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228741 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405311 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397437 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11812 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20065 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21279 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24458 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75809 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Золото злетіло в ціні до рекордного рівня вдруге за тиждень

Київ • УНН

 • 11481 перегляди

Ціни на золото знову досягли піку в 3006 доларів, оскільки інвестори шукають притулку від економічних проблем, викликаних митною політикою Трампа. Від початку року золото подорожчало на 14%.

Золото злетіло в ціні до рекордного рівня вдруге за тиждень

Ціни на золото досягли рекордного піку вище за важливу позначку в 3000 доларів у вівторок вдруге за тиждень, на тлі того, як інвестори шукали активів-притулків від економічних побоювань, спричинених митною політикою президента США Дональда Трампа, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спотове золото зросло на 0,2% до 3006,88 доларів за унцію станом на 05:25 за Грінвічем після досягнення рекордного максимуму 3016,92 доларів за унцію раніше під час сесії.

Золото вперше піднялося вище за відмітку в 3000 доларів за унцію в п'ятницю.

Ф'ючерси на золото США зросли на 0,4% - до 3017,20 доларів.

"Золото дорожчає через слабкий долар і невизначеність з митами, що зберігається... З рекордними максимумами золота починається багато технічних і заснованих на графіках покупок, оскільки на графіках немає явного опору", - сказав аналітик Marex Едвард Меір.

Індекс долара США коливався близько чотиримісячного мінімуму, що зробило золото дешевшим для закордонних покупців.

Золото, яке історично вважалося захистом від геополітичної нестабільності, з початку року подорожчало більш ніж на 14%. Відколи Трамп обійняв посаду в січні, золото досягало рекордного рівня в ціні 14 разів, оскільки торговельна напруженість збільшила попит на активи-притулки.

Трамп висунув плани щодо низки мит США, від фіксованих 25% на сталь і алюміній, які набули чинності в лютому, до взаємних та секторальних мит, які, за його словами, будуть введені 2 квітня.

ANZ підвищив свій прогноз ціни на золото на 3 місяці до 3100 доларів за унцію та на 6 місяців до 3200 доларів за унцію, посилаючись на ескалацію геополітичної та торгової напруженості, пом'якшення грошово-кредитної політики та активні покупки центральним банком.

Нові економічні прогнози від посадових осіб Федеральної резервної системи цього тижня нададуть найвідчутніші докази ймовірного впливу політики адміністрації Трампа.

Прогнозісти знизили свої очікування щодо зростання економіки США цього року, висловили стурбованість щодо потенційної рецесії та очікують зростання інфляції.

"Ізраїльські авіаудари також можуть призвести до нового загострення напруженості на Близькому Сході, і це може додатися до списку факторів, які штовхають золото вгору", - сказав фінансовий аналітик Capital.com Кайл Родда.

Спотове срібло зміцнилося на 0,1% до $33,85 за унцію, платина зросла на 0,2% до $1002,50, а паладій зріс на 0,4% до $968,96.

Ціна на золото тримається біля рекорду на тлі побоювань щодо зростання в США, попиту на активи-притулки17.03.25, 08:49 • 13699 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Ізраїль
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39