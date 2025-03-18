Золото взлетело в цене до рекордного уровня второй раз за неделю

Цены на золото достигли рекордного пика выше важной отметки в 3000 долларов во вторник во второй раз за неделю, на фоне того, как инвесторы искали активы-убежища от экономических опасений, вызванных таможенной политикой президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовое золото выросло на 0,2% до 3006,88 долларов за унцию по состоянию на 05:25 по Гринвичу после достижения рекордного максимума 3016,92 долларов за унцию ранее во время сессии.

Золото впервые поднялось выше отметки в 3000 долларов за унцию в пятницу.

Фьючерсы на золото США выросли на 0,4% - до 3017,20 долларов.

"Золото дорожает из-за слабого доллара и неопределенности с пошлинами, которая сохраняется... С рекордными максимумами золота начинается много технических и основанных на графиках покупок, поскольку на графиках нет явного сопротивления", - сказал аналитик Marex Эдвард Меир.

Индекс доллара США колебался около четырехмесячного минимума, что сделало золото дешевле для зарубежных покупателей.

Золото, которое исторически считалось защитой от геополитической нестабильности, с начала года подорожало более чем на 14%. С тех пор как Трамп занял должность в январе, золото достигало рекордного уровня в цене 14 раз, поскольку торговая напряженность увеличила спрос на активы-убежища.

Трамп выдвинул планы по ряду пошлин США, от фиксированных 25% на сталь и алюминий, которые вступили в силу в феврале, до взаимных и секторальных пошлин, которые, по его словам, будут введены 2 апреля.

ANZ повысил свой прогноз цены на золото на 3 месяца до 3100 долларов за унцию и на 6 месяцев до 3200 долларов за унцию, ссылаясь на эскалацию геополитической и торговой напряженности, смягчение денежно-кредитной политики и активные покупки центральным банком.

Новые экономические прогнозы от должностных лиц Федеральной резервной системы на этой неделе предоставят самые ощутимые доказательства вероятного влияния политики администрации Трампа.

Прогнозисты снизили свои ожидания относительно роста экономики США в этом году, выразили обеспокоенность относительно потенциальной рецессии и ожидают роста инфляции.

"Израильские авиаудары также могут привести к новому обострению напряженности на Ближнем Востоке, и это может добавиться к списку факторов, которые толкают золото вверх", - сказал финансовый аналитик Capital.com Кайл Родда.

Спотовое серебро укрепилось на 0,1% до $33,85 за унцию, платина выросла на 0,2% до $1002,50, а палладий вырос на 0,4% до $968,96.

Цена на золото держится около рекорда на фоне опасений по поводу роста в США, спроса на активы-убежища