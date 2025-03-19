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Золото рекордно подорожало благодаря спросу на активы-убежища, в ожидании решения ФРС

Киев • УНН

 • 15790 просмотра

Золото достигло рекордного уровня в $3042,95 за унцию из-за геополитической напряженности и торговой неопределенности. Трейдеры ждут решения ФРС по процентным ставкам.

Золото рекордно подорожало благодаря спросу на активы-убежища, в ожидании решения ФРС

Цены на золото выросли до рекордно высокого уровня в среду, на фоне того, как напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность в торговле повысили привлекательность слитков в качестве актива-убежища, в то время как трейдеры ждали решения ФРС США, которое должно быть принято позднее в этот день, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовое золото подорожало на 0,2% до 3041,37 долларов США за унцию по состоянию на 05:40 по Гринвичу после достижения исторического максимума в 3042,95 долларов США в начале сессии.

Фьючерсы на золото в США подорожали на 0,3% до 3048,70 долларов.

"Трейдеры рассматривают золото как актив, который хорошо способен справляться с экономической неопределенностью, связанной с пошлинами", - сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, добавив, что текущая торговая среда, где есть нестабильность, играет на сильные стороны золота как защита от неопределенности.

Инвесторы обеспокоены замедлением экономики и повышенными рисками рецессии из-за пошлин президента США Дональда Трампа, которые, как считают, могут подтолкнуть инфляцию.

Пошлины усилили торговую напряженность и включают фиксированный 25% сбор на сталь и алюминий, который вступил в силу в феврале, а также взаимные и отраслевые тарифы, которые будут введены 2 апреля.

Ожидается, что ФРС, которая завершит свое двухдневное заседание по вопросам политики позднее в этот день, удержит свою базовую процентную ставку стабильной в диапазоне 4,25%-4,50%.

Неприбыльное золото, защита от геополитической и экономической неопределенности, процветает в условиях низких процентных ставок.

"Если встреча FOMC приобретет сдержанный тон в ответ на растущую неопределенность относительно того, как пошлины могут повлиять на рост, это может дополнительно поддержать цену на золото... может стать зеленым светом для того, чтобы золото поднялось выше 3050 долларов", - сказал Ватерер.

Спот-цена серебра выросла на 0,1% до 34,05 долларов за унцию, платина потеряла 0,4% до 993,45 долларов, а палладий прибавил 0,1% до 968,20 долларов.

Золото взлетело в цене до рекордного уровня второй раз за неделю18.03.25, 09:17 • 11476 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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