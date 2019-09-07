Трамп прокомментировал обмен между Украиной и Россией

“Россия и Украина только что обменяли большое число заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!” — написал Трамп.

Ранее обмен прокомментировали послы “Большой семерки”.

Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.