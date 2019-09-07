Трамп прокомментировал обмен между Украиной и Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что обмен удерживаемыми лицами, осуществленный сегодня между Россией и Украиной, может стать первым шагом к миру. Об этом американский лидер написал у себя в Twitter, передаёт УНН.
“Россия и Украина только что обменяли большое число заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!” — написал Трамп.
Ранее обмен прокомментировали послы “Большой семерки”.
Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.