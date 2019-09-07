Послы "Большой семерки": надеемся на скорое освобождение других заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Послы стран “Большой семерки” поздравили освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключенных и выразили надежду на скорое освобождение других заключенных в РФ украинцев. Об этом говорится в заявлении послов, распространенном в Twitter, передает УНН.
“Послы стран Большой семерки приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинском и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы приветствуем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение”, — говорится в заявлении.
Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.
Как сообщал УНН, в Европарламенте заявили, что уже ждут встречи с Олегом Сенцовым, который сегодня вернулся в Украину.