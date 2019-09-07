Посли "Великої сімки": сподіваємось на швидке звільнення інших ув'язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Посли країн “Великої сімки” привітали звільнення українських військовополонених моряків та політв’язнів та висловили сподівання на швидке звільнення інших ув’язнених в РФ українців. Про це йдеться у заяві послів, поширеній у Twitter, передає УНН.
“Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їхньому поверненню додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам’ятаємо про інших ув’язнених та сподіваємося на їхнє швидке звільнення”, — сказано в заяві.
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, що утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.
Як повідомляв УНН, у Європарламенті заявили, що вже чекають зустрічі з Олегом Сенцовим, який сьогодні повернувся в Україну.