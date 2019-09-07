Трамп прокоментував обмін між Україною і Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що обмін утримуваними особами, проведений сьогодні між Росією і Україною, може стати першим кроком до світу. Про це американський лідер написав у себе в Twitter, передає УНН.
"Росія і Україна щойно обміняли велику кількість ув'язнених. Дуже хороші новини, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!" - написав Трамп.
Раніше обмін прокоментували посли "Великої сімки".
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, яких утримували в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.