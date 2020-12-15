Трамп продолжает оспаривать результаты выборов в судах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп продолжает оспаривать результаты выборов в судах. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани, пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Президент Трамп отказывается признать победу Байдена, который должен вступить в должность президента 20 января.
“Он по-прежнему ведет судебные тяжбы”, — сказала Макенани, когда ее спросили, как отреагировал Трамп на результаты голосования в Коллегии выборщиков.
В Коллегии выборщиков США уже завершили голосования и подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена, который получил 306 голосов из 270 необходимых для победы. У действующего президента США Дональда Трампа — 232 голоса выборщиков из прогнозируемых 232. За такие результаты президентских выборов в США проголосовали все 538 выборщиков.
Результаты голосования в Коллегии выборщиков на специальном совместном заседании официально подсчитает новый состав Конгресса 6 января 2021 и утвердит результаты выборов. Новоизбранный президент США будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации 20 января.
Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября. Байден обогнал Трампа, набрав до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа обжаловала итоги выборов в судах, однако потерпела поражения.