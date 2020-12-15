Трамп продовжує оскаржувати результати виборів в судах

Президент Трамп відмовляється визнати перемогу Байдена, який повинен вступити на посаду президента 20 січня.

“Він як і раніше веде судові тяжби”, — сказала Макенані, коли її запитали, як відреагував Трамп на результати голосування в Колегії вибірників.

В Колегії вибірників США вже завершили голосування та підтвердили перемогу кандидата в президенти Джо Байдена, який отримав 306 голосів з 270 необхідних для перемоги. У діючого президента США Дональда Трампа — 232 голоси вибірників з прогнозованих 232. За такі результати президентських виборів в США проголосували усі 538 вибірників.

Результати голосування в Колегії вибірників на спеціальному спільному засіданні офіційно підрахує новий склад Конгресу 6 січня 2021 року та затвердить результати виборів. Новообраний президент США буде приведений до присяги під час церемонії інавгурації 20 січня.

Нагадаємо, вибори президента США пройшли 3 листопада. Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оскаржувала підсумки виборів у судах, проте зазнала поразок.