Трамп о первом месте США по количеству больных COVID-19: мы тестируем невероятное количество людей

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81467 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97527 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101784 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101116 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108889 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96907 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104243 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106347 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131322 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130398 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Трамп о первом месте США по количеству больных COVID-19: мы тестируем невероятное количество людей

Трамп о первом месте США по количеству больных COVID-19: мы тестируем невероятное количество людей

Киев  •  УНН

 • 17687 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по количеству выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение высказал в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает УНН.

Его попросили прокомментировать данные о том, что США обогнали Китай и Италию по количеству инфицированных.

“Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей”, — заявил президент США.

“Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Я думаю, что это достаточно сложно”, — убежден Трамп. “Никто не знает, какие цифры в Китае”, — считает он.

Согласно приведенным университетом данным, в США больше случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).

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Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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