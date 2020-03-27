Трамп про перше місце США за кількістю хворих COVID-19: ми тестуємо неймовірну кількість людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Вихід Сполучених Штатів на перше місце у світі по кількості виявлених випадків зараження новим коронавірусом пояснюється добре функціонуючою системою тестування. Таку думку висловив у четвер президент США Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі, передає УНН.
Його попросили прокоментувати дані про те, що США обігнали Китай та Італію за кількістю інфікованих.
“Я думаю, що це пояснюється тим, як ми проводимо тестування. Ми тестуємо неймовірну кількість людей”, — заявив президент США.
“Я впевнений, що неможливо сказати, кого в Китаї тестують, а кого не тестують. Я думаю, що це досить складно”, — переконаний Трамп. “Ніхто не знає, які цифри в Китаї”, — вважає він.
Згідно з наведеними університетом даними, в США найбільше випадків зараження зафіксували в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерсі (6876) і Каліфорнія (3802).
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Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.