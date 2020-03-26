Сенат США прийняв законопроект на 2 трлн доларів для подолання економічних наслідків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сенат США 25 березня ухвалив пакет стимулюючих економіку заходів, спрямованих на подолання наслідків поширення коронавірусу, в розмірі 2 трлн доларів. Документ отримав 90 голосів зі 100 при необхідних 60, трансляція засідання йшла на сайті верхньої палати Конгресу, передає УНН.
У п'ятницю за пакет заходів повинна проголосувати Палата представників, після чого ініціативу повинен схвалити президент США Дональд Трамп. Він вже заявив в середу на брифінгу, що підпише цей законопроект. Документ передбачає виплату допомоги по безробіттю, допомогу лікарням, сприяння бізнесу та окремим галузям. Крім того, громадяни США зможуть отримати одноразові виплати в розмірі близько 1,2 тис. доларів на людину.
Як зазначив Трамп, законопроект, зокрема, передбачає оплачувану відпустку через хворобу. За словами лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера (штат Нью-Йорк), допомога не торкнеться компаній Трампа, будь-яких інших офіційних осіб.
У цьому місяці президент підписав схвалений раніше Конгресом законопроект про програму пом'якшення наслідків поширення коронавірусу для жителів країни на десятки мільярдів доларів. Він також затвердив ініціативу, яка передбачає виділення 8,3 млрд доларів на стримування поширення пандемії.
У США, згідно з інформацією Університету Джонса Хопкінса, зафіксовано понад 69 тис. випадків зараження коронавірусом, померли 1042 людини. Всього за добу у світі на коронавірусну інфекцію захворіли майже 50 тис. осіб.
Нагадаємо, станом на вечір 25 березня, за даними МЗС, в Україну з-за кордону було евакуйовано 82 804 українці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість померлих від COVID-19 у світі перевалила за 21 тис., захворіли майже 467 тисяч
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.