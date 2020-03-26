За добу у світі на коронавірусну інфекцію захворіли майже 50 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Станом на 5:50 четверга загальна кількість інфікованих новим коронавірусом SARS-CoV-2 у світі складає 471,518 людей, що становить майже 50 тис. нових випадків інфікування за добу. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Таким чином, у порівнянні з даними цього ж порталу за цей самий час — за 24 години у світі коронавірус діагностували у 48,866 людей, а померло — 2,392 особи.
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії — 7,503 особи. Іспанія посіла друге місце, перегнавши КНР за кількістю померлих — 3647 осіб. У Китаї за весь час епідемії загинуло 3169 людей.
У свою чергу, одужало 114,444 людини.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (74,386), Сполучені Штати (69,018), які вийшли на третє місце включно з Китаєм, Іспанія (49,515), Німеччина (37,323) та Іран (27,017).
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.