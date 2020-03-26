За сутки в мире на коронавирусную инфекцию заболели почти 50 тыс. человек

КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на 5:50 четверга общее количество инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в мире - 471,518 человека, что составляет почти 50 тыс. новых случаев инфицирования за сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).