За сутки в мире на коронавирусную инфекцию заболели почти 50 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на 5:50 четверга общее количество инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в мире - 471,518 человека, что составляет почти 50 тыс. новых случаев инфицирования за сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Таким образом, по сравнению с данными этого же портала за это же время — за 24 часа в мире коронавирус диагностировали у 48,866 человек, а умерли — 2,392 человека.
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии — 7,503 лица. Испания заняла второе место, обогнав КНР по количеству умерших — 3647 человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3169 человек.
В свою очередь, выздоровели 114,444 человека.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (74,386), Соединенные Штаты (69,018), которые вышли на третье место включая Китай, Испания (49,515), Германия (37,323) и Иран (27,017).
Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.