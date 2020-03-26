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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78930 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Сенат США принял законопроект на 2 трлн долларов для преодоления экономических последствий коронавируса

Сенат США принял законопроект на 2 трлн долларов для преодоления экономических последствий коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13346 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сенат США 25 марта принял пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, в размере 2 трлн долларов. Документ получил 90 голосов из 100 при необходимых 60, трансляция заседания шла на сайте верхней палаты Конгресса, передает УНН.

В пятницу за пакет мер должна проголосовать Палата представителей, после чего инициативу должен одобрить президент США Дональд Трамп. Он уже заявил в среду на брифинге, что подпишет этот законопроект. Документ предусматривает выплату пособия по безработице, помощь больницам, содействия бизнесу и отдельным отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс. долларов на человека.

Как отметил Трамп, законопроект, в частности, предусматривает оплачиваемый отпуск по болезни. По словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера (штат Нью-Йорк), помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.

В этом месяце президент подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на десятки миллиардов долларов. Он также утвердил инициативу, которая предусматривает выделение 8,3 млрд долларов на сдерживание распространения пандемии.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 69 тыс. случаев заражения коронавируса, умерли 1042 человека. Всего за сутки в мире на коронавирусной инфекцией заболели почти 50 тыс. человек.

Напомним, по состоянию на вечер 25 марта, по данным МИД, в Украину из-за границы было эвакуировано 82804 украинца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество умерших от COVID-19 в мире перевалило за 21 тыс., заболели почти 467 тыс.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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