Трамп призвал к полному прекращению огня на "всех фронтах" на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил об ожидании полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, "Хезболлу" и Израиль. США и Иран подписали предварительное соглашение, запускающее 60-дневный период переговоров.
Президент Дональд Трамп заявил в четвер, что Соединенные Штаты ожидают "полного прекращения огня на всех фронтах", и призвал "всех на Ближнем Востоке" соблюдать свои обязательства, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Соединенные Штаты привержены миру, и мы призываем всех в регионе Ближнего Востока сохранять свою приверженность тому, чтобы наши переговоры прекрасно развивались", — написал Трамп в Truth Social.
"Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, Хезболлу и Израиль", - добавил он.
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Соединенные Штаты и Иран подписали предварительное соглашение, которое запускает 60-дневный период переговоров по окончательному соглашению. Текст меморандума о взаимопонимании предусматривает "немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан". Но Израиль снова поклялся, что не выведет войска из Ливана.
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