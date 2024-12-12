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Трамп пригласил лидера КНР на свою инаугурацию

Трамп пригласил лидера КНР на свою инаугурацию

Киев  •  УНН

 • 1099 просмотра

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Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на церемонию инаугурации 20 января. По данным Госдепартамента, иностранные лидеры никогда ранее не присутствовали на церемонии передачи власти в США.

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на несколько источников, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщениям, Трамп обратился к Си Цзиньпину с приглашением в начале ноября, вскоре после выборов, однако неизвестно, принял ли его Си. Команда Трампа также рассматривает возможность пригласить других высокопоставленных чиновников, в частности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поддерживает дружеские отношения с новоизбранным президентом.

Издание отмечает, что на инаугурации обычно приглашают послов и других дипломатов, но записи Государственного департамента, датированные 1874 годом, свидетельствуют, что иностранные лидеры никогда не присутствовали на церемонии передачи власти.

Напомним

Дональд Трамп планирует издать более 25 исполнительных приказов в первый день на посту президента США. Приказы будут касаться иммиграционной политики, пограничного контроля и энергетического сектора.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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