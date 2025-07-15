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Трамп предостерег Зеленского от ударов по москве

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен наносить удары по москве, даже если США предоставят Украине дальнобойное оружие. Он подчеркнул, что не занимает ни одной стороны, а стремится остановить гибель тысяч людей.

Трамп предостерег Зеленского от ударов по москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен наносить удары по москве, даже если США предоставят Киеву дальнобойное оружие. Американский лидер также подчеркнул, что "ни на чьей стороне" и лишь хочет "остановить убийства тысяч людей еженедельно", передает УНН со ссылкой на News Sky.

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен наносить удары по москве после того, как объявил о поступлении большего количества оружия в Украину, и усилил свою позицию в отношении россии

- сообщает издание.

Его комментарии прозвучали после того, как Financial Times сообщила, что Трамп спросил своего украинского коллегу, сможет ли Киев нанести удар по москве, если США предоставят оружие большой дальности.

Перед тем, как покинуть Белый дом, Трамп сказал, что "посмотрит, что произойдет с президентом путиным" после того, как выдвинул москве 50-дневный ультиматум, чтобы она согласилась на мирное соглашение или столкнулась с "жесткими" пошлинами.

На вопрос, на стороне ли он сейчас Украины, Трамп ответил: "Я ни на чьей стороне", добавив, что он на "стороне человечества", и сказал: "Я хочу остановить убийства тысяч людей еженедельно".

Дополнение

В Кремле заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о санкциях в отношении россии считают "очень серьезными". При этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что сам владимир путин их еще не комментировал.

В свою очередь, заместитель главы мид россии Сергей Рябков заявил, что москва "готова договариваться" с Киевом, но если эта готовность "не найдет должного отклика", рф и дальше будет достигать поставленных целей путем так называемой "специальной военной операции".

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Financial Times
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев
Tesla
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