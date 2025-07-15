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Трамп застеріг Зеленського від ударів по москві

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по москві, навіть якщо США нададуть Україні далекобійну зброю. Він підкреслив, що не займає жодної сторони, а прагне зупинити загибель тисяч людей.

Трамп застеріг Зеленського від ударів по москві

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по москві, навіть якщо США нададуть Києву далекобійну зброю. Американський лідер також підкреслив, що "ні на нічиєму боці" і лише хоче "зупинити вбивства тисяч людей щотижня", передає УНН із посиланням на News Sky. 

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по москві після того, як оголосив про надходження більшої кількості зброї до України, та посилив свою позицію щодо росії 

- повідомляє видання.

Його коментарі прозвучали після того, як Financial Times повідомила, що Трамп запитав свого українського колегу, чи зможе Київ завдати удару по москві, якщо США нададуть зброю великої дальності.

Перед тим, як залишити Білий дім, Трамп сказав, що "подивиться, що станеться з президентом путіним" після того, як висунув москві 50-денний ультиматум, щоб вона погодилася на мирну угоду або зіткнулася з "жорсткими" митами.

На запитання, чи він зараз на боці України, Трамп відповів: "Я ні на нічиєму боці", додавши, що він на "боці людства", і сказав: "Я хочу зупинити вбивства тисяч людей щотижня".

Доповнення

У кремлі заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про санкції щодо росії вважають "дуже серйозними". При цьому речний російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що сам володимир путін їх ще не коментував.

У свою чергу, заступник глави мзс росії сергій рябков заявив, що москва "готова домовлятися" з Києвом, але якщо ця готовність "не знайде належного відгуку", рф і далі досягатиме поставлених цілей шляхом так званої "спеціальної військової операції".

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Financial Times
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ
Tesla
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