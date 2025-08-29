$41.260.06
Трамп предлагает привлечь китайских миротворцев в Украину - Financial Times

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Дональд Трамп якобы предлагал привлечь китайские войска в качестве миротворцев в Украине после российской агрессии. Это касалось контроля нейтральной зоны вдоль линии фронта.

Трамп предлагает привлечь китайских миротворцев в Украину - Financial Times

Президент США Дональд Трамп якобы предложил разместить китайские войска в качестве миротворцев в Украине после прекращения полномасштабной российской агрессии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, пишет УНН.

Детали

По данным FT, Трамп предложил попросить Китай направить миротворцев для контроля нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта в Украине в рамках мирного урегулирования с Россией во время встречи с европейскими лидерами в Белом доме на прошлой неделе.

В то же время неназванный высокопоставленный чиновник администрации президента США в комментарии назвал эту информацию "неправдой", добавив, что "никаких обсуждений относительно китайских миротворцев" на той встрече не было.

Напомним

В МИД Китая заявили об объективной позиции относительно "украинского кризиса", готовности способствовать политическому урегулированию, а также о "конструктивной роли" КНР в общем направлении решения вопроса войны, которую ведет РФ в Украине.

21 августа на брифинге Зеленский заявил, что Китай, как один из гарантов безопасности, для Украины не обязателен.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Financial Times
Белый дом
Дональд Трамп
Китай
Украина