Трамп пропонує залучити китайських миротворців в Україну - Financial Times

Ексклюзив
14:32 • 21609 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 99212 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 95031 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 58715 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 71514 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 49621 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 94848 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 71704 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 67972 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 162230 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 95096 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Туреччина
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
The Guardian
Мі-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Трамп пропонує залучити китайських миротворців в Україну - Financial Times

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Дональд Трамп нібито пропонував залучити китайські війська як миротворців в Україні після російської агресії. Це стосувалося контролю нейтральної зони вздовж лінії фронту.

Трамп пропонує залучити китайських миротворців в Україну - Financial Times

Президент США Дональд Трамп нібито запропонував розгорнути китайські війська як миротворців в Україні після припинення повномасштабної російської агресії. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на інформовані джерела, пише УНН.

Деталі

За даними FT, Трамп запропонував попросити Китай відправити миротворців для контролю нейтральної зони вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в Україні в межах мирного врегулювання з Росією під час зустрічі з європейськими лідерами в Білому домі минулого тижня.

Водночас неназваний високопосадовець адміністрації президента США у коментарі назвав цю інформацію "неправдою", додавши, що "жодних обговорень щодо китайських миротворців" на тій зустрічі не було.

Нагадаємо

В МЗС Китаю заявили про об'єктивну позицію щодо "української кризи", готовність сприяти політичному врегулюванню, а також про "конструктивну роль" КНР у загальному напрямку вирішення питання війни, яку веде рф в Україні.

21 серпня, на брифінгу Зеленський заявив, що Китай, як один із гарантів безпеки, для України не обов'язковий.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Financial Times
Білий дім
Дональд Трамп
Китай
Україна