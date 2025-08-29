Трамп пропонує залучити китайських миротворців в Україну - Financial Times
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп нібито запропонував розгорнути китайські війська як миротворців в Україні після припинення повномасштабної російської агресії. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на інформовані джерела, пише УНН.
Деталі
За даними FT, Трамп запропонував попросити Китай відправити миротворців для контролю нейтральної зони вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в Україні в межах мирного врегулювання з Росією під час зустрічі з європейськими лідерами в Білому домі минулого тижня.
Водночас неназваний високопосадовець адміністрації президента США у коментарі назвав цю інформацію "неправдою", додавши, що "жодних обговорень щодо китайських миротворців" на тій зустрічі не було.
Нагадаємо
В МЗС Китаю заявили про об'єктивну позицію щодо "української кризи", готовність сприяти політичному врегулюванню, а також про "конструктивну роль" КНР у загальному напрямку вирішення питання війни, яку веде рф в Україні.
21 серпня, на брифінгу Зеленський заявив, що Китай, як один із гарантів безпеки, для України не обов'язковий.