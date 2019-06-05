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Трамп сообщил, что "не шантажировал" британцев системой здравоохранения на переговорах

Трамп сообщил, что "не шантажировал" британцев системой здравоохранения на переговорах

Киев  •  УНН

 • 8332 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он якобы поднимал вопрос о судьбе британской системы здравоохранения в качестве предмета для торга при обсуждении перспективы заключения после Brexit американо-британского соглашения о свободной торговле. Об этом он заявил в интервью телеканалу ITV, отмечает УНН.

“Я не рассматриваю это как предмет переговоров”, — сказал глава американской администрации. Он добавил, что не считает систему здравоохранения вопросом, который мог бы быть вынесен на рассмотрение сторон во время дискуссий о характере будущих торговых отношений между двумя странами. “Это не торговля”, — подчеркнул Трамп.

При этом он косвенно признал, что сам мог дать повод для таких слухов. “Кто-то задал мне сегодня вопрос, и я сказал, что все может быть предметом обсуждения, поскольку так оно и есть”, — пояснил хозяин Белого дома.

Системы здравоохранения в Великобритании и США существенно разнятся. В Соединенном Королевстве доминирует государственная бесплатная система оказания медицинской помощи, а частное страхование и платная помощь служат лишь дополнением к ней. В США, наоборот, действует децентрализованная частная система здравоохранения лишь с элементами государственной и страховой медицины.

Как сообщал УНН, Королева Великобритании Елизавета II выразила уверенность, что альянс Лондона с Вашингтоном, выкованный еще во время Второй мировой войны со времен высадки союзников в Нормандии, скрепленный общими ценностями и потому просуществует долгие годы.

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