Трамп сообщил, что "не шантажировал" британцев системой здравоохранения на переговорах

“Я не рассматриваю это как предмет переговоров”, — сказал глава американской администрации. Он добавил, что не считает систему здравоохранения вопросом, который мог бы быть вынесен на рассмотрение сторон во время дискуссий о характере будущих торговых отношений между двумя странами. “Это не торговля”, — подчеркнул Трамп.

При этом он косвенно признал, что сам мог дать повод для таких слухов. “Кто-то задал мне сегодня вопрос, и я сказал, что все может быть предметом обсуждения, поскольку так оно и есть”, — пояснил хозяин Белого дома.

Системы здравоохранения в Великобритании и США существенно разнятся. В Соединенном Королевстве доминирует государственная бесплатная система оказания медицинской помощи, а частное страхование и платная помощь служат лишь дополнением к ней. В США, наоборот, действует децентрализованная частная система здравоохранения лишь с элементами государственной и страховой медицины.

Как сообщал УНН, Королева Великобритании Елизавета II выразила уверенность, что альянс Лондона с Вашингтоном, выкованный еще во время Второй мировой войны со времен высадки союзников в Нормандии, скрепленный общими ценностями и потому просуществует долгие годы.