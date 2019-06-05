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Трамп повідомив, що не "шантажував" британців системою охорони здоров'я на переговорах

Трамп повідомив, що не "шантажував" британців системою охорони здоров'я на переговорах

Київ • УНН

 • 8333 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп спростував чутки про те, що він нібито піднімав питання про долю британської системи охорони здоров’я в якості предмета для торгу при обговоренні перспективи укладення після Brexit американо-британської угоди про вільну торгівлю. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ITV, зазначає УНН.

“Я не розглядаю це як предмет переговорів”, — сказав глава американської адміністрації. Він додав, що не вважає систему охорони здоров’я питанням, яке могло б бути винесене на розгляд сторін під час дискусій про характер майбутніх торговельних відносин між двома країнами. “Це не торгівля”, — підкреслив Трамп.

При цьому він побічно визнав, що сам міг дати привід для таких чуток. “Хтось поставив мені сьогодні питання, і я сказав, що все може бути предметом обговорення, оскільки так воно і є”, — пояснив господар Білого дому.

Системи охорони здоров’я в Великій Британії і США істотно різняться. У Сполученому Королівстві домінує державна безкоштовна система надання медичної допомоги, а приватне страхування і платна допомога слугують лише доповненням до неї. У США, навпаки, діє децентралізована приватна система охорони здоров’я лише з елементами державної та страхової медицини.

Як повідомляв УНН, Королева Великої Британії Єлизавета II висловила впевненість, що альянс Лондона з Вашингтоном, викуваний ще під час Другої світової війни з часів висадки союзників у Нормандії, скріплений загальними цінностями і тому проіснує довгі роки.

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