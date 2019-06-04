Єлизавета ІІ: спільні цінності будуть і далі об'єднувати Лондон і Вашингтон

93-річна монарх нагадала, що в день висадки союзників, що стався 75 років тому, і багато разів після нього збройні сили обох країн “билися пліч-о-пліч, щоб захистити цінності свободи і демократії”. “Сьогодні ми прославляємо альянс, який допоміг забезпечити безпеку і процвітання обох наших народів на багато десятиліть і який, я вірю, збережеться на багато років вперед”, — сказала Єлизавета. При цьому вона зазначила, що в XXI столітті обидві країни стикаються з новими викликами і що ювілейна дата, що відзначається 6 червня, нагадує про все, що Велика Британія і США досягли завдяки тісній співпраці один з одним. “Дивлячись в майбутнє, я впевнена в тому, що наші єдині цінності і спільні інтереси будуть продовжувати об’єднувати нас”, — додала королева.

За словами британського монарха, “візити американських президентів завжди нагадують про тісну і багаторічну дружбу між Сполученим Королівством та Сполученими Штатами”. Вона також нагадала, що свій перший державний візит в США вона зробила за часів президентства Дуайта Ейзенхауера (1953-1961), який, перебуваючи в роки Другої світової на чолі командування союзних британо-американських сил, безпосередньо керував їх висадкою в Нормандії.

За інформацією телеканалу Sky News, в той момент, коли королева піднімалася, щоб виголосити промову, Трамп, судячи з усього, міг порушити протокол, торкнувшись Її Величність за спину — неписані правила етикету забороняють торкатися до королеви, якщо тільки вона сама не протягне гостю руку. Телеканал поширив фото, на якому видно, як американський президент стоїть поруч з монархом, а його ліва рука знаходиться у неї за спиною.