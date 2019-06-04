Елизавета II: общие ценности будут и дальше объединять Лондон и Вашингтон

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25184 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46300 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63778 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117074 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110172 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136802 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144423 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130047 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Елизавета II: общие ценности будут и дальше объединять Лондон и Вашингтон

Елизавета II: общие ценности будут и дальше объединять Лондон и Вашингтон

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Королева Великобритании Елизавета II выразила уверенность, что альянс Лондона с Вашингтоном, выкованный еще во Вторую мировую войну со времен высадки союзников в Нормандии, скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы. Об этом она заявила вечером в понедельник на торжественном банкете в Букингемском дворце, организованном в честь президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, передает УНН.

93-летняя монарх напомнила, что в произошедший 75 лет назад день высадки союзников и многократно после него вооруженные силы обеих стран “сражались плечом к плечу, чтобы защитить оберегаемые ценности свободы и демократии”. “Сегодня мы прославляем альянс, который помог обеспечить безопасность и процветание обоих наших народов на многие десятилетия и который, я верю, сохранится на многие годы вперед”, — сказала Елизавета. При этом она отметила, что в XXI веке обе страны сталкиваются с новыми вызовами и что отмечаемая 6 июня юбилейная дата напоминает обо всем, что Великобритания и США достигли благодаря тесному сотрудничеству друг с другом. “Глядя в будущее, я уверена в том, что наши единые ценности и общие интересы будут продолжать объединять нас”, — добавила королева.

По словам британского монарха, “визиты американских президентов всегда напоминают о тесной и многолетней дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами”. Она также напомнила, что свой первый государственный визит в США она совершила во времена президентства Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961), который, находясь в годы Второй мировой во главе командования союзных британо-американских сил, непосредственно руководил их высадкой в Нормандии.

По информации телеканала Sky News, в тот момент, когда королева поднималась, чтобы произнести речь, Трамп, судя по всему, мог нарушить протокол, тронув Ее Величество за спину — неписаные правила этикета запрещают дотрагиваться до королевы, если только она сама не протянет гостю руку. Телеканал распространил фото, на котором видно, как американский президент стоит рядом с монархом, а его левая рука находится у нее за спиной.

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